ERYTECH tiendra un webcast le 21 septembre 2021 à l'occasion de ses résultats semestriels 2021

Lyon (France), le 15 septembre 2021 - ERYTECH Pharma (Euronext Paris et Nasdaq : ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, publiera ses résultats semestriels 2021 le lundi 20 septembre 2021, après bourse, et tiendra un webcast de présentation en anglais, suivie d'une séance de questions-réponses, le mardi 21 septembre 2021 à 14h30 (heure de Paris).



Les investisseurs et analystes souhaitant participer au webcast par téléphone pourront s'enregistrer via le lien suivant, http://www.directeventreg.com/registration/event/6866536, et recevront un code d'accès unique ainsi que les numéros à composer.



Le webcast pourra être suivi en direct à l'aide du lien suivant : https://edge.media-server.com/mmc/p/z2wjhmw4.