Erytech: pas de report du vote sur la fusion avec Pherecydes, mais un expert désigné

À défaut, dans l‘hypothèse où Erytech n'attendrait pas ce délai de quatre mois et où la fusion serait votée le 23 juin 2023, et ou la parité de fusion actuellement retenue devait être contestée par l'expert judiciaire, Erytech prendrait le risque de supporter " un procès ultérieur qui viserait l'annulation de la fusion ou l'engagement de la responsabilité des dirigeants " annonce Akkadian.

Akkadian considère au contraire qu' " il serait très compliqué de réparer le dommage subi par les actionnaires d'Erytech si l'expert judiciaire devait retenir une parité de fusion différente ". Cette parité de fusion a en effet une incidence, non seulement sur le nombre d'actions Erytech attribuées aux actionnaires de Pherecydes du fait de la fusion, mais également " sur le nombre d'actions d'Erytech émises en rémunération de l'apport en nature d'actions Pherecydes réalisé le 15 mai 2023 et donc sur le vote de la fusion " puisque les apporteurs d'actions Pherecydes " auront exercé le droit de vote attaché à ces actions pour voter en faveur de la fusion ".

Selon Akkadian, la juridiction considère que le dommage hypothétique, qui serait constitué en l'espèce par une fusion réalisée sur la base d'une parité de fusion inéquitable remise en cause par l'expert judiciaire, " serait, une fois réalisé, aisément réparable. "

