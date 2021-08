ERYTECH organise un webinaire, sur eryaspase dans le cancer du pancréas, avec des leaders d'opinion

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : erytech@newcap.eu



Tenue du webinaire le mercredi 1er septembre à 16h00, heure de Paris (10am ET)



Cambridge, MA (Etats-Unis) et Lyon (France), le 24 août 2021 - ERYTECH Pharma (Nasdaq & Euronext : ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, annonce aujourd'hui l'organisation d'un webinaire avec des leaders d'opinion sur son principal produit candidat, eryaspase, constitué de L-asparaginase encapsulée dans des globules rouges provenant de donneurs, le mercredi 1er septembre 2021 à 16h00, heure de Paris (10:00am ET). Ce webinaire inclura une présentation réalisée par les leaders d'opinion et Investigateurs Principaux des études TRYbeCA-1 et rESPECT, respectivement le Dr Manuel Hidalgo Medina (M.D., Ph.D.), Weill Cornell (Medicine/NewYork-Presbyterian Hospital) et le Dr Marcus Noel (M.D., Georgetown University).