ERYTECH fait le point sur ses activités et publie ses résultats semestriels 2021

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : erytech@newcap.eu



- Recrutement finalisé depuis janvier 2021 dans l'étude clinique de Phase 3 TRYbeCA-1 dans le traitement en seconde ligne du cancer du pancréas ; résultats finaux toujours prévus au 4ème trimestre 2021

- Obtention de la désignation Fast Track pour eryaspase dans le traitement de la leucémie aigüe lymphoblastique (LAL) chez des patients ayant développé des réactions d'hypersensibilité à l'asparaginase pégylée ; préparation d'un potentiel dépôt d'une demande de licence de produit biologique (BLA : Biologics License Application) dans cette indication avant la fin de l'année

- Finalisation du recrutement des patients pour la deuxième dose dans le cadre de l'essai de Phase 1 mené par un investigateur (IST : Investigator Sponsored Trial) dans le traitement en première ligne du cancer du pancréas ; détermination de la Dose Maximum Tolérée (DMT) prévue au second semestre 2021 ; observation de signes encourageants d'activité clinique

- Réalisation d'un financement de 30 millions de dollars dans le cadre d'une registered direct offering en avril auprès d'investisseurs spécialisés dans le secteur de la santé

- Trésorerie et équivalents de trésorerie s'élevant à 44,5 millions d'euros (54,9 millions de dollars) à fin juin 2021