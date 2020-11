ERYTECH fait le point sur ses activités et publie ses résultats du troisième trimestre 2020

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : erytech@newcap.eu



Conférence téléphonique et webcast le vendredi 6 novembre à 14h30 (heure de Paris)



? Étude clinique de Phase 3 TRYbeCA-1 dans le traitement en seconde ligne du cancer du pancréas :

? Plus de 95% des patients recrutés sur un total prévu d'env. 500 patients

? Atteinte du nombre d'événements requis pour déclencher l'analyse intermédiaire d'efficacité

? Analyse intermédiaire d'efficacité attendue au T1 2021



? Étude NOPHO de phase 2 IST dans le traitement de la leucémie aiguë lymphoblastique :

? Recrutement des 55 patients finalisé

? Principales données finales sélectionnées pour une présentation orale à l'ASH en décembre 2020



? Nomination du Dr Stewart Craig en qualité de Directeur Technique (CTO)



? Trésorerie et équivalents de trésorerie de 40,5 millions d'euros (47,5 millions de dollars) à fin septembre 2020



? Obtention d'un financement non dilutif (PGE) de 10 millions d'euros, garanti par l'État français