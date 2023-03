ERYTECH fait le point sur ses activités et publie ses résultats du quatrième trimestre et de l’année 2022

 Annonce du rapprochement avec Pherecydes dans le but de créer un leader mondial de la phagothérapie étendue ciblant les bactéries pathogènes résistantes aux antibiotiques



 Mise en œuvre d’une profonde restructuration ayant conduit à la réduction de la taille de l'équipe d'environ 75% depuis début 2022



 Trésorerie et équivalents de trésorerie de 38,8 millions d'euros (41,5 millions de dollars) au 31 décembre 2022



Cambridge, MA (U.S.) et Lyon (France), 22 mars 2023 – ERYTECH Pharma (Nasdaq & Euronext : ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des substances médicamenteuses thérapeutiques à l'intérieur des globules rouges, fait aujourd’hui le point sur ses activités et présente ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'année 2022.



