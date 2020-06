ERYTECH fait le point sur l'étude de phase II menée par des chercheurs évaluant eryaspase en traitement de seconde ligne de la leucémie aiguë lymphoblastique



? Fin du recrutement des 50 patients de l'étude



? Résultats préliminaires encourageants d'après les données intérimaires



? Confirmation du besoin médical insatisfait par la Food and Drug Administration (FDA)



Lyon (France) et Cambridge (États-Unis), le 9 juin 2020 -- ERYTECH Pharma (Euronext : ERYP ; Nasdaq : ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, fait aujourd'hui le point sur l'étude de phase II conduite par l'Organisation nordique d'hématologie et d'oncologie pédiatrique (NOPHO), avec eryaspase en traitement de seconde ligne de la leucémie aiguë lymphoblastique (LAL).