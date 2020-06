ERYTECH étend son horizon de trésorerie par la mise en place d'un financement en obligations convertibles

Accord avec Alpha Blue Ocean et European High Growth Opportunities Securitization Fund pour l'émission d'obligations convertibles à zéro coupon et assorties de bons de souscription d'actions.



ERYTECH Pharma (Euronext: ERYP - Nasdaq: ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique développant des thérapies innovantes en encapsulant des substances thérapeutiques dans des globules rouges, a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat permettant l'émission au profit du fonds luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund, représenté par sa société de gestion European High Growth Opportunities Manco SA (entités liées à Alpha Blue Ocean), d'obligations convertibles aux termes duquel l'Investisseur s'est engagé à souscrire jusqu'à un maximum de 60 millions d'euros en cas de conversion de la totalité des obligations, sous réserve de la limite règlementaire de 20% de dilution, représentant actuellement environ 30 millions d'euros, à moins d'autorisations supplémentaires. Les obligations seront assorties de bons de souscription d'actions représentant 10 % du montant nominal des OCA émises, dont le prix d'exercice fera apparaitre une prime de 20 % sur le plus bas cours quotidien moyen pondéré par les volumes de l'action sur la période de référence précédant l'émission de la première tranche.