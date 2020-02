ERYTECH annonce sa participation à la 40ème conférence Santé de Cowen

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : erytech@newcap.eu



ERYTECH Pharma (Euronext : ERYP ; Nasdaq : ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, annonce que Gil Beyen, Directeur Général, fera une présentation lors de la Cowen and Company 40th Annual HealthCare Conference, qui se tiendra le 2 mars 2020 à Boston aux États-Unis.



Détails de la conférence Cowen and Company 40th Annual Health Care Conference



o Date : lundi 2 mars 2020

o Heure : 12h00 heure locale (18h00 heure de Paris)

o Lieu : Boston, dans le Massachusetts aux Etats-Unis