ERYTECH annonce qu'Akkadian poursuit sa tentative de déstabilisation avec l'introduction d'une nouvelle action judiciaire

En dépit du rejet par le président du Tribunal de commerce de Lyon de la demande d'Akkadian Partners visant à reporter le vote de l'assemblée générale sur le projet de fusion, Akkadian a engagé une nouvelle procédure judiciaire dans le but manifeste de poursuivre sa tentative de déstabilisation d'Erytech.



Dans le cadre de cette nouvelle procédure, dont la première audience aura lieu postérieurement au vote sur la fusion, Akkadian Partners demande l'annulation de l'augmentation de capital du 15 mai 2023. Cette augmentation de capital, résultant d’apports en nature d’actions de Pherecydes en contrepartie d’actions d’ERYTECH, avait été annoncée lors de l’annonce de la fusion en février dernier et avait été réalisée en vertu de la délégation de compétence consentie par l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'ERYTECH du 24 juin 2022 (29ème résolution) et sur la base des rapports remis par Finexsi, agissant en qualité de commissaire aux apports, conformément aux articles L. 225-147, R. 22-10-7 et R. 225-136 du Code de commerce ainsi que de la Position-recommandation de l’AMF n°2020-06.



Erytech est confiante quant à l'issue de cette procédure infondée qui apparaît vouée à l'échec.





