ERYTECH annonce les résultats de l’étude de phase 3 TRYbeCA-1 évaluant eryaspase comme traitement de seconde ligne chez des patients atteints d’un cancer avancé du pancréas



Conférence téléphonique et webcast, le lundi 25 octobre à 14h30 heure de paris (8:30am EDT)



 L’étude n’a pas atteint son critère d’évaluation principal de survie globale

 Le sous-groupe prédéfini de patients traités avec eryaspase et une chimiothérapie à base d’irinotecan a montré une tendance intéressante à l’amélioration de la survie, sous réserve d’investigations supplémentaires

 Les patients traités avec eryaspase ont montré un meilleur contrôle de la maladie que ceux traités seulement par chimiothérapie. Les critères secondaires ont montré une amélioration nominale

 Le profil de sécurité d’eryaspase était conforme aux résultats des études cliniques antérieures et aux analyses sur la sécurité

 ERYTECH va désormais concentrer ses efforts sur son programme de stade avancé avec eryaspase chez les patients atteints de leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) hypersensible et confirme son intention de déposer une demande de licence pour un produit biologique (BLA) aux Etats-Unis avant la fin de l’année

 ERYTECH va évaluer ses alternatives stratégiques et ses possibilités de partenariat, notamment pour la commercialisation et la poursuite du développement d’eryaspase