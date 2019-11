ERYTECH annonce la publication des résultats de son étude de phase 2b avec eryaspase dans le traitement du cancer métastatique du pancréas dans l'European Journal of Cancer

Première thérapie à base d'asparaginase à démontrer son efficacité clinique et son innocuité dans le traitement de tumeurs solides

LYON, France et CAMBRIDGE, MASS., 25 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- ERYTECH Pharma (Euronext : ERYP, Nasdaq : ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, annonce aujourd'hui que les résultats complets de son étude de phase 2b évaluant eryaspase dans le cancer métastatique du pancréas sont désormais publiés en ligne dans l'European Journal of Cancer.



L'étude de phase 2b évaluait eryaspase, de la L-asparaginase encapsulée dans des globules rouges, comme traitement de seconde ligne en combinaison avec une chimiothérapie pour des patients atteints de cancer métastatique du pancréas. Dans cette étude de 141 patients, conduite en France, eryaspase était ajoutée au traitement standard (gemcitabine ou mFOLFOX), en comparaison avec le traitement standard seul, dans une randomisation 2-pour-1.

Eryaspase en association avec une chimiothérapie a prolongé de manière significative la survie globale (OS) et la survie sans progression (PFS) chez la totalité de la population de patients, avec une réduction de 40% du risque de décès (OS HR, 0,60 ; P=0,008) et une réduction de 44% en moyenne du risque de progression de la maladie dans le temps (PFS HR, 0,56 ; P=0,005). Aucun effet inattendu sur l'innocuité n'a été signalé et eryaspase n'a pas significativement augmenté la toxicité de la chimiothérapie. Les résultats de l'étude ont été présentés pour la première fois à l'ESMO 20171.

Le Pr Pascal Hammel, gastro-entérologue et oncologue responsable de l'unité d'oncologie à l'Hôpital Beaujon de Paris et Investigateur Principal de cette étude, déclare : « Je suis ravi que les éditeurs du European Journal of Cancer aient sélectionné notre étude pour publication. Il s'agit, à notre connaissance, de la seule étude de Phase 2b portant sur le rôle d'une asparaginase dans le cancer du pancréas. Nous attendons avec impatience de confirmer ces résultats dans l'étude de Phase 3 en cours (TRYbeCA1), maintenant bien avancée au niveau international. »

Le Dr Iman El-Hariry, MD, PhD, Directrice Médicale d'ERYTECH, déclare : « Malgré d'intenses efforts de recherche, peu de progrès ont été réalisés pour accroître la survie globale et le cancer métastatique du pancréas demeure une indication au besoin médical important non satisfait. Nous sommes donc très encouragés par le soutien de la communauté médicale et sa participation active dans l'étude TRYbeCA1, qui s'appuie sur les résultats de l'étude de Phase 2b publiés aujourd'hui dans l'European Journal of Cancer. »

À propos du cancer du pancréas :

Le cancer du pancréas est une maladie dans laquelle des cellules malignes (cancéreuses) sont détectées dans les tissus du pancréas. Chaque année, environ 185 0002 nouveaux cas de cancer du pancréas sont diagnostiqués en Europe et aux États-Unis. Le cancer du pancréas est un cancer particulièrement agressif, avec une espérance de survie à 5 ans de moins de 10%3. Il s'agit actuellement de la troisième cause de mort par cancer aux États-Unis et les projections anticipent une progression à la deuxième place d'ici 20304. Les options thérapeutiques actuellement disponibles sont limitées dans cette indication, ce qui souligne la nécessité de développer de nouvelles stratégies de traitement et des associations pharmacologiques justifiées visant à améliorer les résultats cliniques et la qualité de vie des patients de façon globale.

À propos de l'European Journal of Cancer :

L'European Journal of Cancer (EJC) intègre la recherche préclinique, translationnelle et clinique sur le cancer, depuis l'épidémiologie, la cancérogenèse et la biologie jusqu'aux innovations dans le traitement du cancer et les soins aux patients. La revue publie des recherches originales, des critiques, des avant-premières, des commentaires éditoriaux et de la correspondance. L'EJC est le journal officiel de l'Organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer (EORTC) et de la Société européenne des spécialistes du cancer du sein (EUSOMA) .

https://www.journals.elsevier.com/european-journal-of-cancer

À propos d'ERYTECH : www.erytech.com

Créée à Lyon en 2004, ERYTECH est une société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes basées sur les globules rouges pour lutter contre des cancers et des maladies orphelines. En s'appuyant sur sa plateforme propriétaire ERYCAPS®, une nouvelle technologie permettant l'encapsulation de médicaments dans les globules rouges, ERYTECH développe un portefeuille de produits candidats ciblant des marchés avec d'importants besoins médicaux non satisfaits.

ERYTECH se concentre principalement sur le développement de produits ciblant les perturbations métaboliques des cellules cancéreuses, afin de les priver des acides aminés nécessaires à leur croissance et leur survie.

Le produit phare de la Société, eryaspase, constitué de L-asparaginase encapsulée dans des globules rouges provenant de donneurs, s'attaque au métabolisme altéré de l'asparagine et de la glutamine des cellules cancéreuses. Eryaspase est en cours d'étude clinique de Phase 3 dans le traitement de seconde ligne du cancer du pancréas, et en cours d'étude clinique de Phase 2 dans le traitement de première ligne du cancer du sein triple négatif. Une étude de Phase 2 parrainée par des chercheurs sur la leucémie lymphoblastique aiguë est en cours dans les pays scandinaves.

ERYTECH produit ses produits candidats pour le traitement des patients en Europe sur son site de production conforme aux BPF à Lyon en France, et pour les patients aux États-Unis sur son site de production conforme aux BPF récemment ouvert dans le New Jersey aux États-Unis.

ERYTECH est cotée en bourse sur le marché Nasdaq Global Select Market aux États-Unis (symbole : ERYP) et sur le marché réglementé Euronext à Paris (code ISIN : FR0011471135 ; symbole : ERYP). ERYTECH fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 et Next Biotech.

Déclarations prospectives



Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, des prévisions et des estimations à l'égard de la situation financière, des résultats des opérations, de la stratégie, des plans de développements cliniques et réglementaires, des objectifs et des futures performances d'ERYTECH, et du marché sur lequel elle opère. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par l'utilisation de mots tels que, sans limitation, « croit », « anticipe », « s'attend à », « projette », « planifie », « cherche », « estime », « peut », « veut » et « continue » et autres expressions similaires. Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse, autres que celles relatives à des faits historiques, sont à considérer comme des déclarations prospectives, incluant, sans limitation, les déclarations relatives à la stratégie commerciale d'ERYTECH, y compris le développement clinique d'eryaspase ; l'état de l'étude TRYbeCA1, y compris le calendrier du recrutement des patients, l'expansion de l'étude aux États-Unis et les activités prévues relativement à l'analyse intermédiaire ; le potentiel du portefeuille de produits d'ERYTECH ; le calendrier des études précliniques et cliniques d'ERYTECH et l'annonce des données issues de ces études et essais ; la capacité de production d'ERYTECH et sa capacité à répondre à la demande future, ainsi que l'horizon de trésorerie anticipée par ERYTECH et la suffisance de ses ressources de trésorerie. De telles déclarations, prévisions et estimations sont fondées sur diverses hypothèses et des évaluations des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui ont été jugés raisonnables quand ils ont été formulés mais qui peuvent ne pas se révéler corrects. Les événements réels sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs qui sont hors du contrôle de la société. En ce qui concerne le portefeuille des produits candidats, il ne peut en aucun cas être garanti que ces candidats recevront les homologations réglementaires nécessaires ni qu'ils obtiendront un succès commercial. Par conséquent, les résultats réels peuvent s'avérer sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs anticipés tels qu'ils sont exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations. Les documents déposés par ERYTECH auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et de la Securities and Exchange Commission (SEC), incluant le Document de Référence 2018 de la Société enregistré auprès de l'AMF le 29 mars 2019 et le rapport annuel de la Société (Form 20-F) enregistré auprès de la SEC le 29 mars 2019 et les futurs enregistrements et rapports de la Société, décrivent ces risques et incertitudes. Compte tenu de ces incertitudes, aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou l'équité de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, les énoncés prospectifs, prévisions et estimations ne sont valables qu'à la date du présent communiqué. Les lecteurs sont donc invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. ERYTECH décline toute obligation d'actualiser ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations afin de refléter tout changement dans les attentes de la société à leur égard, ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces énoncés, prévisions ou estimations sont fondés, à l'exception de ce qui est requis par la législation.

__________________________________

1 References: Annals of Oncology (2017) 28 (suppl_5): v209-v268. 10.1093/annonc/mdx369

2 WHO, Cancer Today (gco.iarc.fr)

3 Siegel et al., Cancer Statistics 2016 (8%, US data)

4 Rahib et al., Cancer Research, 2014

