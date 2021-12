ERYTECH annonce la présentation des résultats du programme d’accès élargi dans la LAL lors du congrès annuel de l’ASH 2021 et l’acceptation de deux abstracts à l’ASCO-GI

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : erytech@newcap.eu



- Présentation ce week-end à l’ASH 2021 des résultats complets du programme d’accès élargi chez des patients atteints de Leucémie Aigüe Lymphoblastique (LAL) et « double allergiques », démontrant le potentiel d'eryaspase (GRASPA®) pour poursuivre le traitement prévu chez les patients atteints de LAL qui ont développé des hypersensibilités à d'autres asparaginases

- Acceptation des résultats complets de l'étude de phase 3 TRYbeCA-1 avec eryaspase dans le traitement du cancer du pancréas métastatique en seconde ligne pour une présentation orale le 21 janvier à l'ASCO-GI des données finales, comme abstract ‘late-breaking’

- Communication des données actualisées de l'étude de phase 1, rESPECT, avec eryaspase plus mFOLFIRINOX chez des patients atteints de cancer du pancréas en première ligne, lors d’une session de poster le 21 janvier à l’ASCO-GI