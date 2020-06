ERYTECH annonce la présentation de posters lors de la conférence annuelle ASCO 2020



Lyon (France), le 1er juin 2020 - ERYTECH Pharma (Euronext Paris et Nasdaq : ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, annonce aujourd'hui avoir présenté deux posters lors de la conférence virtuelle 2020 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO).



1. Poster sur l'étude de phase 3 TRYbeCA1 en cours (Abstract n°TPS4666)



TRYbeCA-1 est une étude clinique de phase 3 contrôlée et randomisée évaluant eryaspase en traitement de seconde ligne du cancer métastatique du pancréas. L'essai devrait inclure environ 500 patients dans environ 100 sites cliniques en Europe et aux États-Unis. Dans cet essai, les patients éligibles sont randomisés 1-pour-1 pour recevoir eryaspase en combinaison avec la chimiothérapie standard (gemcitabine/abraxane ou traitement à base d'irinotecan) ou la chimiothérapie standard seule. Le critère principal de l'étude est la survie globale (OS). Le design de l'étude est conçu pour identifier un Hazard Ratio (HR) de la OS de 0,72 avec une puissance proche de 90%. Une analyse intermédiaire sur l'efficacité devrait avoir lieu lorsque les deux tiers environ des évènements seront survenus. À ce jour, plus de 80% des patients ont été recrutés.