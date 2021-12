ERYTECH annonce la levée de 7,85 millions de dollars dans le cadre d’une Registered Offering

Lyon (France), et Cambridge, MA (U.S.) le 14 décembre 2021 – ERYTECH Pharma (la « Société ») (Euronext: ERYP - Nasdaq: ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique développant des thérapies innovantes en encapsulant des substances thérapeutiques dans des globules rouges, annonce avoir conclu un engagement définitif avec Armistice, investisseur qualifié et spécialisé dans le domaine de la santé, pour la souscription de 769 608 actions assorties de bons de souscription d’actions (« ABSA ») de la Société, chaque ABSA étant composée de quatre actions ordinaires sous la forme d’American Depositary Shares (ADS) et trois bons de souscription d'action (« BSA »), chaque BSA permettant de souscrire à une action ordinaire, dans le cadre d'une registered offering réservée à des catégories de bénéficiaires décrites ci-dessous. Le prix de souscription par ABSA est de 10,20$ (9,04€), correspondant à 2.55$ (2,26€) par ADS associé à 0,75 BSA . Chaque ADS donne le droit de recevoir une action ordinaire de la Société de 0,10€ de valeur nominale. Le prix d'exercice des BSA est de 2,83€ (3,19$) par action. Ils seront immédiatement exerçables après leur émission et auront une durée d'exercice de deux ans après la date d'émission. Le règlement-livraison devrait intervenir le, ou autour du, 20 décembre 2021, sous réserve des conditions usuelles.