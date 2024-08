Erste Group: le bénéfice net en léger recul au deuxième trimestre

( AFP / ALEXANDER KLEIN )

La banque autrichienne Erste Group, implantée en Europe centrale et orientale, a annoncé vendredi un bénéfice net en léger repli au deuxième trimestre 2024 après une année 2023 record, mais a dégagé des recettes en hausse "sur fond de taux d'intérêt élevés".

Le bénéfice s'est établi à 846 millions d'euros sur la période d'avril à juin, soit un recul de 5,6% sur un an, tandis que le produit net bancaire, équivalent du chiffre d'affaires pour le secteur, ressort à 2,73 milliards, contre 2,66 milliards un an plus tôt.

Le groupe explique avoir bénéficié d'un environnement de taux élevés dans la zone euro, alors que la Banque centrale européenne (BCE) n'a amorcé qu'en juin un assouplissement de sa politique monétaire tout en restant prudente en raison de la volatilité de l'inflation.

Erste Group, qui avait annoncé l'année dernière un bond historique de près de 40% de ses profits, se félicite d'une "confirmation de parcours réussi".

"Notre travail solide en matière de gestion des risques" et la croissance des ventes "dans les activités opérationnelles en combinaison avec le contexte économique stable dans la région" ont contribué à ces résultats, selon son directeur financier Stefan Dörfler, cité dans un communiqué.

Forte de 16,4 millions de clients et quelque 45.700 salariés, cette banque de détail est implantée en République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Croatie, Serbie et Autriche.

Après cette performance supérieure à ses attentes, le groupe a décidé de relever ses prévisions annuelles, tout en versant à ses actionnaires un dividende de trois euros pour l'exercice 2024, contre 2,7 euros en 2023.

Il affiche une solvabilité robuste avec un ratio de fonds propres "durs" à 15,5% (CET1, des capitaux destinés à parer à d'éventuels chocs), contre 14,9% en juin 2023.

"Les économistes s'attendent à une amélioration de la croissance du PIB pour les principaux marchés du groupe en 2024", précise la banque, avec une "pression inflationniste" qui devrait "continuer de s'atténuer en 2024". Le coût du risque devrait rester faible et l'activité de prêts augmenter encore légèrement.