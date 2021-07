ERRATUM SUR LA DATE DE PUBLICATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL 2021

Une erreur s'est glissée dans le communiqué des résultats annuels 2020 en date du 14 avril 2021 indiquant une date de publication du communiqué du chiffre d'affaires semestriel 2021 au 7 juillet 2021. Il convenait de lire la date du 20 juillet avant Bourse.

Le communiqué du chiffre d'affaires semestriel 2021 consolidé sera publié le 20 juillet 2021, avant Bourse.

Prochaine date de publication : Chiffre d'affaires semestriel 2021 : 20 juillet 2021, avant bourse.





