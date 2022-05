Erold invite les actionnaires individuels à une visioconférence dédiée le jeudi 12 mai 2022 à 18h

Engagé pour maintenir des échanges réguliers avec l’ensemble des actionnaires, Erold organise une visioconférence dédiée aux actionnaires individuels.

Ouverte à tous, cette visioconférence se tiendra le jeudi 12 mai 2022 à 18h. Pour participer, le public est invité à se préinscrire en utilisant le lien suivant :

https://www.erold.fr/webinar



En cas de difficultés, vous pouvez également copier-coller l’URL suivant dans votre navigateur :

https://app.livestorm.co/www-erold-fr/resultats-q1





A PROPOS DE EROLD



Créé en 2000, Erold (ex-Planet Media) est groupe média numérique indépendant devenu en quelques années le leader français de la convergence des contenus et services pour les seniors connectés. Chaque jour, nos marques (Planet.fr, Medisite.fr, E-santé.fr, Hedony.fr, …) réunissent plus d'un million de français pour s'informer, apprendre et se divertir.

En complément d’un média de référence, le groupe Erold a désormais un nouveau défi avec la volonté de développer de nouveaux modèles de croissance avec des lignes de revenus récurrents et la commercialisation de services répondant aux problématiques clés des seniors connectés.

Erold est coté sur Euronext Growth à Paris – Code ISIN : FR0010211037 – Mnémo : ALPLA

Retrouvez toutes les informations actionnaires sur www.erold.fr