Erold (ex Planet Media): "Un trimestre en demi-teinte"

Publication du CA T1 2022



Erold (ex Planet Media) publie un chiffre d’affaires T1 2022 de 1,8 M€, en baisse de -8% par rapport au premier trimestre 2021. Le groupe maintient une perspective favorable pour l’ensemble de l’exercice 2022 et confirme poursuivre une trajectoire de croissance rentable.



Perspectives et estimations



Erold poursuit le développement de son plan stratégique et de sa plateforme de services, dont les premières retombées sur le chiffre d’affaires devraient arriver au deuxième semestre. A plus court-terme, le groupe bénéficie de perspectives solides sur son cœur de business, le marketing programmatique. Nous sommes un peu plus prudents sur le media direct, étant donné l’instabilité inhérente à ce marché et l’effet de base encore plus important sur le T2 (+50% au deuxième trimestre 2021).



Par conséquent, nous avons revu les hypothèses de croissance de notre modèle et tablons désormais sur un CA annuel de 8,7 M€ (vs 9,7 M€ précédemment). Ce million d’euros de CA en moins ne devrait toutefois que peu impacter la marge d’EBE, étant donné l’écart de rentabilité entre les deux métiers d’Erold. Nous prévoyons maintenant un EBE 2022e de 2,5 M€ et un RN similaire à notre précédente estimation (0,6 M€). Nous avons également ajusté nos prévisions sur les comptes sociaux, mais conseillons aux investisseurs de regarder en priorité les comptes combinés du groupe, car ils donnent un meilleur aperçu de la réalité économique et des fondamentaux de la société dans son ensemble.



Recommandation



Après mise à jour de notre modèle et de nos prévisions, notre objectif de cours est ajusté à 2,00 € (vs 2,20 €). Notre recommandation reste à Achat.