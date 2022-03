Erold (ex Planet Media): "Redressement des résultats / Cap sur 2024"

Publication des résultats 2021



Après avoir publié un CA 2021 en croissance de +2,5%, Erold (ex Planet Media) délivre de solides résultats annuels, en ligne avec nos attentes, avec un EBE à 2,4 M€ (marge de 29,7%, +220bps) et un RN à 0,6 M€ (vs -1,0 M€ en 2020). Le groupe, fraichement renommé, doit maintenant capitaliser sur cette bonne année et écrire une nouvelle page de son histoire.



Recommandation



Après mise à jour de notre modèle et de certains paramètres de valorisation (taux sans risque, révision des comparables), notre objectif de cours ressort à 2,20 € (vs 2,55 €) et offre toujours plus de 80,0% de potentiel de hausse. Notre recommandation reste à Achat.