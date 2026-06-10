ERock est évaluée à 5,5 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars alors que les actions de l'entreprise énergétique chutent lors de son entrée en bourse à la Bourse de New York

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* ERock a levé 600 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis mardi

* Les actions ont ouvert en dessous du prix d'offre

* Les investisseurs se montrent prudents quant à la valorisation en raison du risque lié à la mise en œuvre, selon un analyste

(Ajout des commentaires d'analystes aux paragraphes 4 et 5) par Prakhar Srivastava et Aditi Tiwari

Les actions d'ERock ( EROC.N ), fabricant de générateurs à gaz, ont chuté de 6,5 % lors de leur entrée en bourse mercredi à la Bourse de New York, les investisseurs restant sélectifs vis-à-vis des nouvelles introductions en bourse malgré une reprise générale du marché américain des introductions en bourse.

L'action de la société basée à Houston, au Texas, a ouvert à 20,10 (XX,XX euros) dollars, soit un niveau inférieur au prix d'offre de 21,50 (XX,XX euros) dollars, valorisant l'entreprise à 5,49 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars sur une base entièrement diluée.

ERock a levé 600 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis mardi.

“La performance post-introduction en bourse indique que les investisseurs remettent en question la valorisation en raison du risque lié à l'exécution,” a déclaré Lukas Muehlbauer, associé chez IPOX Research.

“ERock présente un potentiel de croissance avec un carnet de commandes important lié à la demande en énergie des centres de données, mais le marché veut la preuve que ce carnet de commandes se traduira par des revenus avant d'accorder à l'entreprise une valorisation plus élevée sur le marché public,” a ajouté M. Muehlbauer.

Malgré le vif intérêt des investisseurs pour les entreprises bien placées pour tirer parti de la demande énergétique croissante des centres de données et des infrastructures d’IA, les débuts d’ERock ont contrasté avec l’accueil très favorable réservé à son concurrent Innio ( INIO.O ), sur le Nasdaq la semaine dernière.

EXPLOSION DU CARNET DE COMMANDES DES CENTRES DE DONNÉES

Le carnet de commandes de systèmes d’alimentation sous contrat de la société a été multiplié par près de neuf d’une année sur l’autre pour atteindre 1,28 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars au 31 mars, selon son dossier d’introduction en bourse.

Le directeur général John Carrington a déclaré à Reuters qu'environ 1,1 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars de ce carnet de commandes était lié à des projets de centres de données d'IA, soulignant l'exposition croissante de la société à ce secteur.

“Nous avons décidé que c'était le bon moment (pour entrer en bourse) car nos projets prenaient de plus en plus d'ampleur,” a déclaré M. Carrington.

ERock collabore également avec El Paso Electric pour fournir 366 mégawatts d'électricité sur site au centre de données d'IA de Meta, d'une valeur de 10 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, situé à El Paso , selon le dossier.

M. Carrington a déclaré que la modification d’un grand modèle linguistique dans un centre de données pouvait entraîner des pics importants de la demande en électricité et que les systèmes d’ERock pouvaient réagir rapidement à de tels changements tout en maintenant une production d’électricité stable.