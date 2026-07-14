Ericsson voit ses bénéfices se tasser au 2e trimestre

Ericsson dévoile un bénéfice net en baisse de 12% à 4,1 MdsSEK au titre du 2e trimestre 2026, soit un BPA de 1,22 SEK (-11%), ainsi qu'un EBITA ajusté en retrait de 7% à un peu moins de 6,88 MdsSEK, soit une marge en repli de 0,1 point à 13,1%.

L'équipementier de réseaux suédois a certes amélioré sa marge brute ajustée de 0,4 point à 48,4%, soutenue par une exécution opérationnelle solide et une amélioration des marges dans les réseaux mobiles, mais ses revenus se sont contractés de 6% à 52,69 MdsSEK (-1% en organique).

Selon Ericsson, les ventes organiques ont diminué principalement en raison de la baisse des revenus de licences de propriété intellectuelle, reflétant un bénéfice non récurrent lié à un règlement partiel intervenu sur la même période de l'année précédente.

"Au 2e trimestre, nous avons pris des mesures pour atténuer l'inflation des coûts des composants. A mesure que l'impact s'intensifiera au cours des prochains trimestres, nous continuerons à mettre en oeuvre des mesures internes et des actions de tarification afin de compenser cet effet", précise son CEO Börje Ekholm.

S'il prévoit également une certaine pression sur la marge brute ajustée des réseaux au 3e trimestre en raison de volumes plus élevés de projets de déploiement de réseaux, le dirigeant estime qu'Ericsson aborde la prochaine phase de son développement en position de force.

"En nous appuyant sur notre leadership technologique dans les réseaux mobiles, nous nous sommes étendus à des domaines de croissance attractifs, positionnant Ericsson pour en tirer parti à mesure que l'IA s'intègre de plus en plus au monde physique", affirme-t-il.