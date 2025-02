Ericsson: va déployer ses solutions 5G pour Ooredoo Qatar information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 16:45









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce que ses solutions d'accès radio (RAN) et de transmission par micro-ondes ont été choisies par Ooredoo Qatar afin d'améliorer ses performances réseau au Qatar.



Ce partenariat porte également sur le déploiement d'un nouveau réseau 5G sur la bande 2,3 GHz, l'ajout annuel de nouveaux sites et la modernisation des systèmes d'alimentation.



Ericsson fournira des équipements avancés, dont des radios Massive MIMO et des solutions micro-ondes à large bande passante.



L'accord prévoit également le refarming du spectre 3G et l'introduction du NR 700 pour optimiser la couverture. Cette collaboration vise à renforcer l'expérience 5G et à développer de nouveaux services pour les entreprises.





