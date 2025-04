Ericsson: une solution 5G privée pour une mine de Newmont information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 15:27









(CercleFinance.com) - Ericsson indique que Newmont a déployé Ericsson Private 5G à sa grande mine d'or et de cuivre de Cadia, en Australie, pour le contrôle à distance des bulldozers dans ses opérations de surface, lui permettant de 'surmonter les limites rencontrées avec le Wi-Fi'.



Avec cette solution, Newmont peut désormais connecter l'ensemble de sa flotte de bulldozers sur toute la largeur de la zone (jusqu'à 2,5 km) à partir d'une seule station radio 5G, tout en atteignant un débit montant suffisant pour 12 bulldozers si nécessaire.



'Sans aucune interruption due à l'instabilité des communications ou aux pannes, la 5G a sécurisé la production en permettant aux travailleurs de déplacer plus de terre par équipe que ce qu'ils n'avaient pas pu faire auparavant avec le Wi-Fi', ajoute le groupe suédois.





