Ericsson: un réseau 5G privé déployé pour Jaguar Land Rover information fournie par Cercle Finance • 12/02/2025 à 14:43









(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé mercredi avoir déployé un réseau 5G privé sur un site de production britannique du constructeur automobile Jaguar Land Rover (JLR).



L'équipementier suédois indique que sa technologie de connectivité à haut débit a permis à JLR de 'couper le cuivre' sur son usine de Solihull en remplaçant ses réseaux filaires par des capacités 5G permettant une transmission de données en temps réel.



Ce procédé de pointe pour l''industrie 4.0' vise à prendre en charge des applications stratégiques de la production, telles que les systèmes de vision, les capteurs IoT et les outils de production.



L'environnement doit par ailleurs intégrer l'Internet des objets (IoT), l'intelligence artificielle et l'automatisation, avec une attention particulière portée aux véhicules à guidage automatique (AGV).



La 5G privée permet en outre à JLR de remplacer ou de reconfigurer rapidement des outils connectés défectueux, réduisant ainsi considérablement les temps d'arrêt et facilitant les ajustements des lignes de production.





