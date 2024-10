Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: transforme la facturation d'Odido avec Wipro information fournie par Cercle Finance • 22/10/2024 à 12:36









(CercleFinance.com) - Ericsson et Wipro ont annoncé aujourd'hui la transformation réussie de l'expérience de facturation pour tous les clients mobiles de la marque Odido aux Pays-Bas en migrant vers la plateforme de facturation d'Ericsson hébergée sur Amazon Web Services.



Cette réalisation permet à Odido d'offrir des services 5G innovants avec une efficacité opérationnelle et une expérience client améliorées.



La migration a concerné 5 millions de clients en un seul week-end. Elle signifie que tous les clients mobiles d'Odido, qu'ils soient B2B ou B2C, sont maintenant desservis par Ericsson Billing, hébergé sur AWS.



Le projet a été exécuté avec Wipro en tant qu'intégrateur de système de bout en bout L'intégration transparente dans le paysage informatique d'Odido permet de réduire la dette technique d'Odido, de simplifier le parcours client et de réduire les coûts d'exploitation.



' Une migration de facturation est comme une opération à coeur ouvert, sur un marathonien, pendant qu'il court. Et c'est ce que nous avons réussi à faire', se réjouit Søren Abildgaard, le directeur général d'Odido



' Cette transformation permet à Odido d'offrir des services de qualité supérieure à grande échelle. Notre plateforme de facturation native offre la flexibilité et l'évolutivité nécessaires pour répondre aux exigences de la 5G et au-delà ', commente Mats Karlsson, directeur de la division Solution Area Business & Operations Support Systems chez Ericsson.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.