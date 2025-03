Ericsson: teste la 5G ferroviaire avec Qualcomm Technologies information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 12:07









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir réalisé un test d'interopérabilité sur la bande de fréquence n101 dédiée aux communications ferroviaires 5G en Europe, en collaboration avec Qualcomm Technologies.



Ce test marque une étape importante pour le Système de Communication Mobile Ferroviaire du Futur (FRMCS), prévu pour remplacer le GSM-R d'ici 2030.



Les deux entreprises ont utilisé une plateforme de test mobile propulsée par le modem Qualcomm® X85 5G sur la bande n101 (1900-1910 MHz) et un prototype radio Ericsson.



Ce test représente un pas décisif dans le développement des modules radio FRMCS et dans la planification des essais FRMCS.





