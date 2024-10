Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: signe un protocole d'accord avec Singtel information fournie par Cercle Finance • 23/10/2024 à 15:27









(CercleFinance.com) - Ericsson et Singtel annoncent aujourd'hui avoir signé un protocole d'accord (MoU) pour offrir une solution en libre-service pour la commande, la fourniture et l'assurance de services de communication via Paragon, la plateforme d'orchestration tout-en-un primée de Singtel pour les services d'Ericsson.



Les fournisseurs de services de communication du monde entier peuvent utiliser la solution cloud native pour moderniser et simplifier les moyens de fourniture de nouveaux services de communication sans fil pour les clients d'entreprise, ce qui ouvre de nouvelles opportunités de monétisation pour les opérateurs de télécommunications.



La solution combinée permettra aux clients de commander et de gérer leurs propres services de communication via la plateforme Paragon de Singtel dans un environnement à faible friction où les demandes sont immédiatement exécutées sur le réseau via Ericsson Service Orchestration and Assurance.



Mats Karlsson, responsable des systèmes de support opérationnel et commercial chez Ericsson, a déclaré : ' Nous voyons dans cette collaboration avec Singtel le potentiel d'une augmentation considérable de l'intérêt, de l'adoption et de la rentabilité des services 5G pour les entreprises.'





