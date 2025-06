Ericsson: signe un contrat avec Bharti Airtel en Inde information fournie par Cercle Finance • 09/06/2025 à 10:50









(CercleFinance.com) - Ericsson s'est vu attribuer par Bharti Airtel un contrat pluriannuel de services gérés NOC (Network Operations Center), renforçant ainsi un partenariat de plus de 25 ans entre les deux sociétés.



Cet accord vise à soutenir les opérations des réseaux 4G, 5G NSA, 5G SA, FWA, réseaux privés et le découpage du réseau à travers l'Inde.



Ce contrat permet également l'expansion du FWA et du Network Slicing à l'échelle du pays.



' Nous pensons que ces technologies innovantes nous permettront de répondre aux demandes croissantes de données des consommateurs dans une Inde numériquement connectée ', a déclaré Randeep Sekhon, directeur technique de Bharti Airtel



Andres Vicente, responsable de la zone de marché Asie du Sud-Est, Océanie et Inde chez Ericsson, a déclaré : ' En tirant parti des opérations NOC basées sur l'intention, nous permettrons à Airtel de débloquer une plus large diversification des services pour répondre aux besoins des clients, créant ainsi de nouvelles opportunités de revenus pour Airtel'.





