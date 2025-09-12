Ericsson s'implante à Hanoï pour accompagner la 5G au Vietnam
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 12:19
Rita Mokbel, présidente d'Ericsson Vietnam, souligne que l'entreprise a contribué aux réseaux 2G, 3G et 4G, et coopère aujourd'hui avec Viettel, VNPT et Mobifone pour déployer la 5G. Le nouveau bureau intègre une solution de réseau cellulaire virtuel d'entreprise (EVCN), permettant aux entreprises de gérer la connectivité 5G en interne.
Le Vietnam vise à ce que l'économie numérique représente 30% du PIB d'ici 2030. Ericsson prévoit de renforcer ses partenariats avec l'État, les opérateurs et les universités pour développer des applications 5G dans l'industrie, la santé et les villes intelligentes.
L'inauguration a été accompagnée de démonstrations de solutions 5G, notamment la communication holographique, les lunettes intelligentes XR, la robotique et les expériences immersives pour les fans de sport. Ericsson poursuit aussi ses initiatives locales de formation et de recherche via ses partenariats académiques.
