Ericsson: retour aux bénéfices au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Ericsson publie un bénéfice net de 4,6 milliards de couronnes suédoises au titre du deuxième trimestre 2025, à comparer à une perte de 11 milliards un an auparavant, qui reflétait une charge de dépréciation de 11,4 milliards.



L'EBITA ajusté de l'équipementier télécoms s'est accru de 83% à 7,4 milliards, soit une marge presque doublée à 13,2% grâce à une baisse des charges d'exploitation et à une amélioration de la marge brute ajustée de 4,1 points à 48%.



A 56,1 milliards de couronnes suédoises, ses revenus ont diminué de 6% en données totales, mais augmenté de 2% en organique, soutenus par la zone de marché Amériques et les licences de droits de propriété intellectuelle.



'Il est encourageant de constater que l'Europe s'est stabilisée. Le nombre de clients mondiaux de l'accès sans fil fixe a maintenant dépassé les 160 millions et génère un trafic réseau important', note aussi le CEO Börje Ekholm.



'À l'avenir, nous augmentons les investissements dans l'IA, y compris dans notre consortium d'usines d'IA en Suède. L'IA est essentielle pour accélérer l'innovation et améliorer l'efficacité opérationnelle interne', souligne-t-il en outre.





