Ericsson: rejoint la MSSA pour développer la connectivité

(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé son adhésion à la Mobile Satellite Services Association (MSSA), une initiative de l'industrie visant à faire progresser les services directs aux appareils (D2D) et les services IdO par l'entremise de réseaux spatiaux.



Cet effort rassemble un écosystème de fournisseurs de réseaux non terrestres (NTN) dans le but d'étendre la couverture mobile à l'échelle mondiale.



Ericsson reconnaît l'intérêt croissant pour les réseaux non terrestres 5G (NTN). Les réseaux mobiles actuels couvrent moins de 40 % de la surface terrestre ou moins de 12 % du globe.



'Les réseaux 5G NTN, qui utilisent les normes 3GPP, pourraient étendre la couverture par le biais de satellites, ce qui permettrait aux appareils 5G conventionnels, tels que les smartphones, de maintenir le service même lorsqu'ils passent d'une zone couverte à une zone non couverte' indique le groupe.



' Grâce à MSSA, Ericsson souhaite faire progresser l'objectif d'une connectivité omniprésente par l'intégration des réseaux terrestres et spatiaux ', déclare Freddie Södergren, responsable de la technologie et de la stratégie au sein de la division Business Area Networks d'Ericsson.



' L'intégration des réseaux non terrestres (NTN) avec les réseaux cellulaires terrestres a le potentiel d'améliorer la couverture mobile et la fiabilité des connexions à l'échelle mondiale.





