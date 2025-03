Ericsson: protocole d'accord avec Ooredoo Qatar information fournie par Cercle Finance • 14/03/2025 à 14:30









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir signé un protocole d'accord avec Ooredoo Qatar dans le but d'accélérer la transformation numérique des entreprises et des organismes publics du pays.



L'idée est de développer des solutions 5G sectorielles spécifiques pour des secteurs clés tels que l'industrie manufacturière, les aéroports ou encore le secteur du pétrole & gaz, avec le soutien d'Ericsson Private 5G.



Ericsson assure d'ailleurs que sa solution Private 5G établit ' une nouvelle norme en matière de performances réseau, offrant une connectivité 4G et 5G sécurisée, fiable et haut débit '.



Grâce au partage des connaissances et à la collaboration, Ericsson et Ooredoo accéléreront leur transition vers la neutralité carbone.







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.