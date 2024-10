Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: protocole d'accord avec MobiFone au Vietnam information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 11:55









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir signé un protocole d'accord avec MobiFone afin d'établir un centre d'innovation 5G dans les locaux de MobiFone au Vietnam, effectif immédiatement.



Ce centre mettra en avant des cas d'utilisation de la 5G et servira d'espace de co-création avec un réseau expérimental de pointe. Il soutiendra le développement de nouveaux cas d'utilisation en collaboration avec des partenaires au Vietnam et à l'international, tout en promouvant l'innovation pour les entreprises.



MobiFone, par la voix de son directeur général To Manh Cuong, souligne l'importance de la 5G pour la transformation numérique et le potentiel de l'industrie 4.0.



Ericsson apportera son expertise mondiale sur les applications 5G et aidera MobiFone dans la gestion du centre.





