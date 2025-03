Ericsson: projet de recherche en Inde avec Volvo et Airtel information fournie par Cercle Finance • 17/03/2025 à 12:02









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce un partenariat de recherche avec le groupe Volvo et Bharti Airtel autour de l'exploration du potentiel de la réalité étendue (XR), des jumeaux numériques et de l'IA dans le secteur manufacturier.



'En exploitant la puissance de la 5G et de la 5G Advanced, cette collaboration vise à transformer les opérations industrielles, à améliorer la formation des collaborateurs et à optimiser les processus en temps réel', souligne Ericsson.



Mené à l'usine et au centre de R&D du groupe Volvo à Bangalore, ce projet de recherche explorera les applications futuristes du métavers industriel et notamment l'interaction homme-machine.







