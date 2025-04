Ericsson: partenariat renforcé avec Ooredoo Qatar information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 16:13









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce renforcer son partenariat de longue date avec Ooredoo Qatar afin de moderniser le système de facturation de ce dernier et de faire progresser les capacités d'Ooredoo Qatar à l'ère de la 5G.



Cette mise à niveau stratégique, hébergée sur l'infrastructure cloud native d'Ericsson (CNIS), comprendra la dernière version d'Ericsson Charging, incluant la fonction d'accès à la facturation cloud native (CAF) d'Ericsson.



Cette modernisation offrira des opportunités de monétisation des services 5G, notamment dans les domaines du jeu, du streaming vidéo, de la réalité augmentée et virtuelle (AR/VR) et d'autres usages intensifs en données nécessitant une connexion à haut débit, à faible latence et fiable.



Ericsson est un partenaire de confiance d'Ooredoo Qatar depuis 2008, accompagnant l'opérateur dans sa transformation numérique et sa croissance continue. La nouvelle infrastructure constitue une étape clé de cette collaboration, améliorant la sécurité, la fiabilité et la surveillance des performances en temps réel.







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.