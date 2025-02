Ericsson: partenariat renforcé avec Bharti Airtel en Inde information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 11:52









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir renforcé son partenariat de longue date avec l'opérateur indien Bharti Airtel.



La nouvelle collaboration vise à déployer les solutions 5G Core sécurisées et performantes d'Ericsson, au bénéfice des millions de clients et d'entreprises d'Airtel à travers l'Inde.



Cette collaboration permettra à Airtel de migrer progressivement vers un réseau 5G Standalone à grande échelle et pleinement opérationnel, offrant ainsi les capacités avancées de la 5G à ses clients.



Dans le cadre de cet accord, Ericsson déploiera sa solution Signaling Controller au sein du réseau de Bharti Airtel.



En outre, la solution de facturation et de gestion des politiques compatible 5G Standalone d'Ericsson sera introduite. Ces nouvelles capacités représentent un levier stratégique pour la monétisation de la 5G par Bharti Airtel, facilitant le développement de nouveaux modèles économiques.





