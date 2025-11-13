Ericsson ouvre un centre de R&D à Bangalore autour du développement logiciel 5G
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 15:59
Le site travaillera en étroite collaboration avec les équipes mondiales de développement logiciel du groupe. Cette initiative 'renforce les capacités locales tout en contribuant à l'écosystème télécom indien', résume Nitin Bansal, directeur général d'Ericsson India.
Ce nouveau site s'ajoutera aux centres R&D d'Ericsson à Chennai et Gurugram, impliqués dans les recherches sur la 6G, l'IA et les réseaux programmables.
Ericsson précise consacrer quelque 5 milliards USD par an à la R&D, confirmant son leadership mondial sur les technologies mobiles de nouvelle génération.
