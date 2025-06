Ericsson: ouverture d'un pôle de R&D à Bangalore information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 12:55









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce l'extension de ses activités de R&D à Bengalore, en Inde, afin de développer ses capacités en matière de circuits intégrés spécifiques (ASIC).



Ce renforcement s'inscrit dans une stratégie visant à soutenir l'innovation et à consolider l'écosystème indien des semi-conducteurs.



Plus de 150 recrutements sont d'ailleurs prévus pour constituer cette nouvelle unité.



Selon Nitin Bansal, directeur général d'Ericsson India, cette initiative permettra de tirer parti des compétences locales en conception de semi-conducteurs.



Cette expansion vient compléter l'engagement historique d'Ericsson dans le développement des réseaux mobiles en Inde, y compris dans la 5G et le programme 6G lancé en 2024.





