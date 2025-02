Ericsson: nouvelle directrice à la tête des RH information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 13:00









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce la nomination de Charlotte Levert au poste de directrice des ressources humaines, vice-présidente senior et responsable de Group Function People, en remplacement de MajBritt Arfert.



Actuellement vice-présidente et responsable des ressources humaines pour l'activité Cloud et services logiciels, elle prendra ses fonctions le 10 février et sera basée en Suède.



Börje Ekholm, directeur général, souligne son expérience au sein de diverses divisions du groupe. MajBritt Arfert restera disponible jusqu'à son départ fin mai 2025.





