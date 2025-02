Ericsson: nouveau record en débit montant sur un réseau 5G information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 14:30









(CercleFinance.com) - Ericsson, en collaboration avec Telstra et Qualcomm Technologies, annonce avoir atteint un record en débit montant, à 516 Mbps, sur un réseau 5G SA commercial en bande sub-6GHz, dépassant les 447 Mbps établis en octobre 2024.



Cette avancée repose sur une porteuse 5G SA de 50 MHz dans la bande 2600 MHz et la technologie SU-MIMO FDD.



Ericsson assure que des évolutions comme l'Uplink Transmit Switching et l'Uplink Carrier Aggregation renforceront cette capacité.



Les partenaires annoncent par ailleurs qu'ils comptent poursuivre leurs efforts afin d'optimiser l'expérience de la 5G.







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.