Ericsson: modernisation du réseau UNITEL en Angola

(CercleFinance.com) - UNITEL, société angolaise de télécommunications, fait savoir que la modernisation de son réseau, réalisée en collaboration avec Ericsson, renforcera la connectivité en Angola en offrant des services de haut débit mobile amélioré et d'accès fixe sans fil, favorisant la croissance économique et soutenant des applications à faible latence et haute vitesse.



Ericsson a transformé le coeur de réseau de UNITEL en intégrant des solutions comme le Core 5G dual-mode, l'IP Multimedia Subsystem (IMS) et l'infrastructure Cloud Native, permettant ainsi l'intégration des technologies 4G et 5G sur une plateforme unique.



Les tests réussis d'appel de données sur un réseau 5G Standalone (5G SA) marquent une étape clé pour UNITEL, qui pourra désormais offrir des services voix et données innovants.



'Notre partenariat avec Ericsson change la donne pour le paysage des télécommunications en Angola. Il nous permet d'offrir à nos clients une expérience réseau de classe mondiale qui soutiendra la croissance socio-économique du pays', a commenté Júlio Gonçalves, directeur du Core et des services chez UNITEL.







