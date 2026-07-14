Ericsson met en garde contre la hausse des pressions sur les coûts liées à l'IA ; son action chute de près de 12 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Résultat d'exploitation ajusté de 6,52 milliards de couronnes, contre une estimation de 6,42 milliards de couronnes

* Le chiffre d'affaires d'avril à juin est resté en deçà des prévisions, qui s'élevaient à 52,7 milliards de couronnes

* Le directeur financier indique que le développement de l'IA entraînera une hausse des coûts des composants et mettra le secteur sous pression

* Le directeur financier, Lars Sandström, indique que les licenciements se poursuivront jusqu'à la fin de l'année

(Mise à jour du chapeau, ajout des informations sur les actions au paragraphe 2, de la pénurie de puces mémoire et des commentaires des analystes aux paragraphes 3, 6 et 14) par Supantha Mukherjee

Le fabricant suédois d'équipements de télécommunications Ericsson ERICb.ST a averti mardi qu'il subissait la pression de la hausse des coûts des puces mémoire, alimentée par l'explosion de la demande en IA, attisant ainsi les craintes des investisseurs quant à une érosion des marges et provoquant une chute de près de 12 % de son cours.

Le titre a atteint son plus bas niveau depuis février et s’apprêtait à enregistrer sa plus forte baisse journalière depuis début 2025, les investisseurs ne tenant pas compte d’une baisse moins importante que prévu du bénéfice récurrent au deuxième trimestre.

Le développement mondial des centres de données dédiés à l’IA a entraîné une pénurie de puces mémoire utilisées dans les smartphones et les ordinateurs, poussant des entreprises telles qu’Apple AAPL.O à augmenter les prix de leurs produits. L’avertissement d’Ericsson montre que cet impact pourrait s’étendre à d’autres secteurs.

“Le développement de l’IA exerce une pression considérable sur l’ensemble du secteur, y compris sur nous”, a déclaré à Reuters le directeur financier Lars Sandström.

Ericsson a indiqué subir des pressions alors que le développement mondial de l’IA affecte les fournisseurs, mais l’impact financier au deuxième trimestre a été limité grâce à la résilience de sa chaîne d’approvisionnement en composants. Les analystes de Jefferies ont indiqué que la “hausse constante des prix des composants” pourrait avoir un impact plus important sur la marge brute du quatrième trimestre, en fonction des mesures prises pour atténuer ces hausses.

Le directeur général sortant, Borje Ekholm, a déclaré que l’entreprise continuerait à mettre en œuvre des mesures internes et des actions tarifaires pour aider à compenser cet effet au cours des prochains trimestres.

“Nous prenons des mesures à court terme dans l’ensemble de nos activités, notamment des mesures commerciales, comme la substitution de produits, ainsi que des mesures au niveau de la chaîne d’approvisionnement et des initiatives ciblées de réduction des coûts”, a déclaré Ekholm lors d’une conférence téléphonique.

Outre les prix des puces mémoire, l’essor de l’IA affecte également les puces sur mesure que l’entreprise utilise pour la construction d’infrastructures de télécommunications.

BAISSE DES MARGES ET HAUSSE DES COÛTS PÈSENT SUR LE SENTIMENT

Les marges élevées de certaines activités ont permis de dépasser les attentes des analystes, mais l’entreprise a enregistré une baisse de son chiffre d’affaires dans son secteur phare des équipements mobiles sur des marchés clés tels que l’Amérique du Nord.

Le chiffre d’affaires net trimestriel a reculé de 6% par rapport à l’année précédente, s’établissant à 52,7 milliards de couronnes (5,5 milliards de dollars), en deçà de l’estimation du sondage LSEG qui s’élevait à 53,6 milliards de couronnes.

Le chiffre d'affaires net de l'activité réseaux à forte marge d'Ericsson, principale source de revenus, a reculé de 8% au cours du trimestre, mais la société s'attend à une croissance supérieure à la saisonnalité au troisième trimestre.

Ericsson a annoncé une baisse de son résultat d'exploitation ajusté à 6,52 milliards de couronnes pour le deuxième trimestre, dépassant légèrement les prévisions moyennes des analystes, qui s'élevaient à 6,42 milliards, selon un sondage LSEG. “Nous pensons que la combinaison d’un ralentissement de la croissance du chiffre d’affaires, de marges brutes en baisse et d’une inflation croissante du coût des composants risque de peser sur le moral des investisseurs et d’exercer une pression sur le cours de l’action aujourd’hui”, ont déclaré les analystes d’UBS dans une note.

(1 dollar = 9,6225 couronnes suédoises)