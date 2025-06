Ericsson: lance sa 1ère antenne exportable 'Made in India' information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 17:06









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir présenté ce jour sa première antenne passive fabriquée en Inde pour l'exportation mondiale.



Ce lancement marque une étape clé dans le développement du site indien d'Ericsson, renforçant son positionnement stratégique comme base d'innovation et de production.



Les expéditions internationales débuteront en juillet, après une mise sur le marché prévue pour juin.



Avec plus de 50 % des composants d'antennes désormais produits localement, Ericsson entre dans une nouvelle phase visant à renforcer ses capacités d'ingénierie en Inde, afin de soutenir l'adaptation régionale et d'accélérer l'innovation pour répondre à la demande mondiale.



Mikael Eriksson, Head of Ericsson Antenna System, a souligné que ' la création d'un écosystème complet en Inde, incluant l'approvisionnement, la production et l'ingénierie, représente un investissement de long terme en compétences et technologies '.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.