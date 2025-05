Ericsson: lance des services 5G à Delhi NCR avec Vodafone information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 15:37









(CercleFinance.com) - Vodafone Idea annonce que ses services 5G sont désormais disponibles dans la région de Delhi NCR, grâce à un partenariat avec Ericsson.



L'opérateur utilise les radios Massive MIMO d'Ericsson, connues pour leur efficacité énergétique et leurs performances, afin de garantir une connectivité optimale.



Cette étape s'inscrit dans un contrat plus large signé en octobre 2024, visant à moderniser les infrastructures 4G et à déployer la 5G dans plusieurs régions, dont Delhi, Kerala, Chhattisgarh et Rajasthan. Ericsson a remplacé les anciens équipements sans interruption de service. ' Nous modernisons notre réseau avec des technologies de nouvelle génération ', déclare Jagbir Singh, directeur technique de Vodafone Idea.























