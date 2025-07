Ericsson: inaugure un nouveau siège régional à Riyadh information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 12:50









(CercleFinance.com) - Ericsson a inauguré son nouveau siège régional pour le Moyen-Orient et l'Afrique à Riyadh, affirmant ainsi son engagement stratégique envers l'Arabie saoudite et son rôle central dans les opérations régionales du groupe.



Le bureau d'analyses interne du groupe Ericsson met en avant l'importance de ce nouveau siège pour ' accélérer l'adoption des technologies avancées, approfondir les partenariats locaux et régionaux, et soutenir l'innovation, la formation des talents ainsi que la feuille de route vers la 6G ', conformément aux objectifs de la Vision 2030 saoudienne.



' Cette ouverture marque une étape essentielle dans notre stratégie pour soutenir la croissance numérique et renforcer la connectivité dans toute la région ', a indiqué Patrick Johansson, Président d'Ericsson Europe, Moyen-Orient et Afrique, insistant sur le rôle clé du Royaume dans les efforts du groupe pour bâtir un avenir plus connecté.





