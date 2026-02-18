 Aller au contenu principal
Ericsson et Mastercard signent un partenariat pour faciliter l'accès à des solutions de transfert d'argent
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 10:41

Ericsson et Mastercard annoncent une collaboration pour faciliter l'accès à des solutions de transfert d'argent pour les fournisseurs de services télécoms, les fintechs et les banques

Cette collaboration porte sur l'intégration de la plateforme Fintech Ericsson (Services financiers mobiles) avec Mastercard Move - le portefeuille de solutions de circulation de fonds de Mastercard.

Elle permettra aux fournisseurs de services télécoms, banques et fintechs d'étendre leurs capacités de portefeuille numérique et de lancer de nouveaux services de paiement.

Les interfaces de programmation d'applications (API) préintégrées d'Ericsson, le déploiement cloud-native et l'infrastructure prête à la conformité simplifient la connectivité fintech à Mastercard Move.

Ces capacités réduisent la complexité technologique, diminuent les barrières opérationnelles (en simplifiant l'intégration, le déploiement et la conformité) et accélèrent le délai de mise sur le marché des nouveaux services de paiement.

L'inclusion financière et l'accessibilité sont des axes clés de la collaboration. Mastercard Move permet le mouvement de monnaie à travers 200 pays et territoires, reliant plus de 17 milliards de points de terminaison, et supportant les transactions dans 150 devises.

La plateforme fintech d'Ericsson opère dans 22 pays, desservant plus de 120 millions d'utilisateurs actifs et traitant plus de quatre milliards de transactions chaque mois via portefeuilles numériques, paiements, envois de fonds, prêts et services de fidélité.

Pratik Khowala, responsable mondial des solutions de transfert chez Mastercard, a déclaré : " En nous intégrant à la plateforme fintech d'Ericsson, nous ouvrons de nouvelles voies pour que les opérateurs télécoms, institutions financières et fintechs puissent étendre des services de paiement innovants, atteindre des communautés mal desservies et libérer de nouvelles sources de revenus. "

Valeurs associées

MASTERCARD RG-A
521,820 USD NYSE +0,66%
