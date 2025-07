Ericsson: développe les services sans fil fixe de Bharti Airtel en Inde information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 12:59









(CercleFinance.com) - Bharti Airtel et Ericsson ont signé un nouvel accord pour le déploiement des services d'accès sans fil fixe (FWA) en Inde.



Le déploiement améliorera la capacité de base d'Airtel et la capacité d'accès sans fil fixe.



Dans le cadre de cet accord, Ericsson lance une nouvelle plate-forme qui prendra en charge les FWA haute capacité avec un encombrement réduit.



Randeep Sekhon, directeur technique de Bharti Airtel, déclare : ' L'architecture de déploiement innovante Packet Core d'Ericsson représente une amélioration fondamentale, permettant des améliorations critiques de la qualité et de la fiabilité du réseau'.



Andres Vicente, responsable de la zone de marché Asie du Sud-Est, Océanie et Inde chez Ericsson, déclare : ' La passerelle LPG (Local Packet Gateway) d'Ericsson est conçue pour offrir des performances élevées avec efficacité et évolutivité, ce qui la rend idéale pour répondre aux ambitions d'Airtel en matière de FWA 5G'.





