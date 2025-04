Ericsson: croissance de 61% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Ericsson publie un bénéfice net en croissance de 61% à 4,22 milliards de couronnes suédoises au titre des trois premiers mois de 2025, soit 1,24 couronne par action, ainsi qu'une marge d'EBITA ajusté en amélioration de trois points à 12,6%.



La marge brute ajustée s'est accrue de près de six points à 48,5% pour des ventes en hausse de 3% à 55 milliards de couronnes suédoises, mais stables en organique, une forte croissance dans les Amériques ayant été contrebalancée par des baisses dans d'autres zones.



'Nous avons maintenu une solide dynamique, malgré un contexte macroéconomique difficile et en évolution rapide, et avons encore renforcé notre position de leader technologique', met en avant Börje Ekholm, le CEO de l'équipementier de réseaux scandinave.



'Pour l'avenir, nous restons confiants dans notre solide position dans les réseaux mobiles et nous prévoyons que la division entreprises se stabilisera en 2025', poursuit-il, revendiquant 'la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux conditions changeantes au fil du temps'.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.