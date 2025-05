Ericsson: compte racheter l'ensemble des actions de cat. C information fournie par Cercle Finance • 05/05/2025 à 12:21









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce que son conseil d'administration a décidé de lancer une offre d'acquisition visant l'ensemble des actions de catégorie C, conformément aux autorisations de l'assemblée générale du 25 mars 2025.



L'offre se déroulera du 5 au 19 mai 2025, avec un paiement en numéraire d'environ 5 SEK par action.



Cette opération vise à financer les programmes de rémunération variable à long terme LTV 2025 et LTV 2024 et concerne 23,1 millions d'actions C émises à Skandinaviska Enskilda Banken AB, qui a souscrit à l'ensemble et prévoit d'accepter l'offre.



Une fois acquises, les actions seront converties en actions B, portant le nombre total d'actions à 3 371 351 735, dont 261 755 983 actions A et 3 109 595 752 actions B.



Ericsson détient actuellement 15 579 561 actions B en autocontrôle.





